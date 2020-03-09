Мищерин Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения21.11.1968
Дата смерти09.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищерин Игорь Александрович
Мать ребёнка: - Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Ольга
Рождение ребёнка
11.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурик Светлана Анатольевна
Смерть
09.03.2020