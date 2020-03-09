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Мищерин Александр Валентинович

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Место рождения

Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი

Дата рождения

21.11.1968

Дата смерти

09.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1968

Отец: Мищерин Валентин Иванович

Мать: Молочная Раиса Степановна

Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищерин Игорь Александрович

Мать ребёнка: - Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Ольга

Рождение ребёнка
11.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурик Светлана Анатольевна

Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Смерть
09.03.2020

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