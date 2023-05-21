Гагарина Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина Дарья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гагарина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Гагарин Михаил Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гагарин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гагарин Михаил Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагарин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Гагарин Михаил Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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