Касьянов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Касьянова Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Касьянов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.
Дочь: Касьянова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881