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Касьянов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Касьянов Тимофей Степанович

Мать: Касьянова Агафья Яковлевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Касьянов Фаддей Иванович

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Касьянов Семен Иванович

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Касьянова Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Касьянов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.

Дочь: Касьянова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1855 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Евдокия Васильевна

Смерть
1881
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