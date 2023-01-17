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Романова Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Романов Илья

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Романов Сергей

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Романов Феодор

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Иванова Гуркина Варвара

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Феодосий

Смерть
Неизвестно
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от старости
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