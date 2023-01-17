Романова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Феодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Романов Илья
Отец ребёнка: Романов Феодосий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Романов Сергей
Отец ребёнка: Романов Феодосий
Рождение ребёнка
25.01.1869
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Романов Феодосий
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Романов Феодор
Отец ребёнка: Романов Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азарова Иванова Гуркина Варвара
Отец ребёнка: Романов Феодосий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Феодосий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от старости