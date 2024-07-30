Рябухин Карп Несторович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шведов (Рябухин) Нестор Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябухина Мария Карповна
Мать ребёнка: Рябухина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябухина Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Рябухина Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно