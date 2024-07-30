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Рябухин Карп Несторович

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Место рождения

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шведов (Рябухин) Нестор Кондратьевич

Мать: не указана

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябухина Мария Карповна

Мать ребёнка: Рябухина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябухин Михаил Карпович

Мать ребёнка: Рябухина Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябухина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рябухин Василий Карпович

Мать ребёнка: Рябухина Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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