Осташкевич Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осташкевич Михаил Константинович

Мать: (Путятова Герба Сырокомля) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наркевич (Осташкевич) Богумила

Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошевич Герба Лис (Осташкевич) Анна Андреевна

Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щерба Герба Радван (Осташкевич) Виктория Андреевна

Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Фадей Андреевич

Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Станислав Андреевич

Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Павел Андреевич

Мать ребёнка: (Птахова) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Станислав Андреевич

Мать ребёнка: (Птахова) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Фадей Андреевич

Мать ребёнка: (Птахова) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головчиц (Осташкевич) Мария Андреевна

Мать ребёнка: (Птахова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Птахова) Варвара

Рождение ребёнка
27.12.1755

Сын: Осташкевич Павел Андреевич

Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора

Смерть
Неизвестно

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