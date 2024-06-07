Осташкевич Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наркевич (Осташкевич) Богумила
Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Фадей Андреевич
Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Станислав Андреевич
Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Павел Андреевич
Мать ребёнка: (Птахова) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Станислав Андреевич
Мать ребёнка: (Птахова) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Фадей Андреевич
Мать ребёнка: (Птахова) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головчиц (Осташкевич) Мария Андреевна
Мать ребёнка: (Птахова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Птахова) Варвара
Рождение ребёнка
27.12.1755
Сын: Осташкевич Павел Андреевич
Мать ребёнка: (Осецинская Герба Радван) Элеонора
Смерть
Неизвестно