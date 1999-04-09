Ковалева Матрёна Петровна
Место рожденияВорошиловоградская область, д. Петровская
Дата рождения19.10.1916
Дата смерти09.04.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1916
Отец: Ковалев Пётр Кириллович
Мать: Ковалева Арина Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Самарский Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вазнюк Григорий
Рождение ребёнка
02.02.1939
Дочь: Самарская Галина Николаевна
Отец ребёнка: Самарский Николай Степанович
Смерть
09.04.1999