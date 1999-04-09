Ковалева Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Матрёна Петровна

Место рождения

Ворошиловоградская область, д. Петровская

Дата рождения

19.10.1916

Дата смерти

09.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1916

Отец: Ковалев Пётр Кириллович

Мать: Ковалева Арина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Самарский Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вазнюк Григорий

Рождение ребёнка
02.02.1939

Дочь: Самарская Галина Николаевна

Отец ребёнка: Самарский Николай Степанович

Смерть
09.04.1999

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