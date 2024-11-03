Кутузов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Салтыкова (Кутузова) Агапия (Агафья) Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно