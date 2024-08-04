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Рыжова Вера Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1911

Дата смерти

28.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Игнатьевич

Кузнецово, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Игнатьевич

Кузнецово, Шегарский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Николай Игнатьевич

Смерть
28.03.?
Кузнецово, Шегарский муниципальный район, Томская область

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