Рыжова Вера Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1911
Дата смерти28.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжов Николай Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.?