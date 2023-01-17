Полисадов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолисадов Василий Петрович

Полисадов Василий Петрович

avatar

Место рождения

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

14.08.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1815
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1838 по 1842
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1838
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1847 по 1848
Швейцария
Место жительства
С 1849 по 1854
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1854 по 1858
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1858 по 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.08.1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close