Полисадов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти14.08.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1815
Место жительства
С 1838 по 1842
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1838
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1847 по 1848
Швейцария
Место жительства
С 1849 по 1854
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1854 по 1858
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1858 по 1878
Смерть
14.08.1878