Уральский (Ворсопко) Владимир Карпович
Место рожденияСмоленская область, Руднянский район, деревня Шубки
Дата рождения26.07.1902
Дата смерти05.04.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1902
Отец: Уральский (Ворсопко) Карп Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1937
Дочь: Коломыцева (Уральская) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Уральская (Кислова) Екатерина Сидоровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.04.1979