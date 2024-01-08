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Уральский (Ворсопко) Владимир Карпович

Место рождения

Смоленская область, Руднянский район, деревня Шубки

Дата рождения

26.07.1902

Дата смерти

05.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1902

Отец: Уральский (Ворсопко) Карп Маркович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1937

Дочь: Коломыцева (Уральская) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Уральская (Кислова) Екатерина Сидоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.04.1979

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