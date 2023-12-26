Искандарова Гульзюяда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермухаметов Ахметжан
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ахметжанов Валиахмет
Отец ребёнка: Ермухаметов Ахметжан
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ахметжанов Галиаскар
Отец ребёнка: Ермухаметов Ахметжан
Смерть
Неизвестно