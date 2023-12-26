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Искандарова Гульзюяда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермухаметов Ахметжан

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ахметжанов Валиахмет

Отец ребёнка: Ермухаметов Ахметжан

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ахметжанов Галиаскар

Отец ребёнка: Ермухаметов Ахметжан

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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