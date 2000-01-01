Спицына Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицына Анастасия

Спицына Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Спицын Иван Ипатьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Спицын Иван Ипатьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Спицын Иван Ипатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Иван Ипатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close