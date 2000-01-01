Спицына Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Спицын Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Спицын Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Спицын Иван Ипатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно