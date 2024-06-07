Жиров Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1926
Дата смерти24.03.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1950
Дочь: Калугина (Жирова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1959
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.03.1983