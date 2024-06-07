Жиров Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиров Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1926

Дата смерти

24.03.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1950

Дочь: Калугина (Жирова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1959

Сын: Жиров Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.03.1983

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