Даниленко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниленко Омельян
Мать: Даниленко Евстиния
Рождение ребёнка
08.05.1938
Дочь: Педяш Катерина
Мать ребёнка: Даниленко Паша
Рождение ребёнка
21.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниленко Паша
село Гребёнки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даниленко Паша
Смерть
1941
Причина смерти: На войне