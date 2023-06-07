Даниленко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниленко Омельян

Мать: Даниленко Евстиния

Рождение ребёнка
08.05.1938

Дочь: Педяш Катерина

Мать ребёнка: Даниленко Паша

Рождение ребёнка
21.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниленко Паша

село Гребёнки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Паша

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
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