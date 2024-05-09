Кашкур Анеля Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1944
Рождение ребёнка
02.09.1966
Сын: Кашкур Павел Мечиславович
Отец ребёнка: Кашкур Мечислав Юстинович
Рождение ребёнка
31.07.1970
Сын: Кашкур Виталий Мечиславович
Отец ребёнка: Кашкур Мечислав Юстинович
Рождение ребёнка
31.07.1970
Сын: Кашкур Геннадий Мечиславович
Отец ребёнка: Кашкур Мечислав Юстинович