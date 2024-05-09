Кашкур Анеля Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашкур Анеля Петровна

Кашкур Анеля Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1944

Отец: Найденок Петр Викторович

Мать: Найденок Зофья Зигмундовна

Рождение ребёнка
02.09.1966

Сын: Кашкур Павел Мечиславович

Отец ребёнка: Кашкур Мечислав Юстинович

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Кашкур Виталий Мечиславович

Отец ребёнка: Кашкур Мечислав Юстинович

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Кашкур Геннадий Мечиславович

Отец ребёнка: Кашкур Мечислав Юстинович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.