Ляпкова Агафья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Михаил Фёдоров
Мать: Домна Иванова
Бракосочетание
26.10.1834
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/172?center=3382+1787
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Ляпков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
10.06.1842 ст.
Сын: Ляпков Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Ляпков Алексей Васильев
https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/171?center=1511+2716
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ляпкова Мария Алексеева
Отец ребёнка: Ляпков Алексей Васильев
https://yandex.ru/archive/catalog/6e6fba90-80cf-405c-824c-2484519abfb7/1639?center=1625+2449
Смерть
1871 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/0feb27d8-9a8e-4de3-a0c2-620a51255bc0/183?center=1481+1473