Ляпкова Агафья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкова Агафья Михайлова

Место рождения

Логиново, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Михаил Фёдоров

Мать: Домна Иванова

Логиново, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
26.10.1834

Муж: Ляпков Алексей Васильев

https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/172?center=3382+1787
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Ляпков Иродион Алексеев

Отец ребёнка: Ляпков Алексей Васильев

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1842 ст.

Сын: Ляпков Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Ляпков Алексей Васильев

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/171?center=1511+2716
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ляпкова Мария Алексеева

Отец ребёнка: Ляпков Алексей Васильев

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/6e6fba90-80cf-405c-824c-2484519abfb7/1639?center=1625+2449
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1871 ст.
Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/0feb27d8-9a8e-4de3-a0c2-620a51255bc0/183?center=1481+1473
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