Артемьева (Исаева) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1985
Сын: Артемьев Александр Леонидович
Отец ребёнка: Артемьев Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1991
Сын: Артемьев Аркадий Леонидович
Отец ребёнка: Артемьев Леонид Михайлович