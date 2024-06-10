Артемьева (Исаева) Зинаида Дмитриевна 11.09.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева (Исаева) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.1985

Сын: Артемьев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Артемьев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.1991

Сын: Артемьев Аркадий Леонидович

Отец ребёнка: Артемьев Леонид Михайлович

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