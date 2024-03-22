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Самохин Владимир Юрьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

10.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1957

Отец: Самохин Юрий Петрович

Мать: Самохина Маргарита Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Змеу Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Самохина Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самохина Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Самохина Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Галина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Самохина Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Елена Николаевна

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