Самохин Владимир Юрьевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1957
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Змеу Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Самохина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самохина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Самохина Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно