Конин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1922
Дата смерти04.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейфетдинова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Конина Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1990