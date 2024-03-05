Конин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конин Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1922

Дата смерти

04.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1891 или 1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1922

Отец: Конин Михаил Дмитриевич

Мать: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейфетдинова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Конина Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конина Валентина Павловна

Смерть
04.11.1990
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