Шкода Феодот/Федот Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Феодот/Федот Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

07.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
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Место
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Рождение
1795 ст.

Отец: Шкода Онисим Иоаннович

Мать: Шкода Ирина Жена Онисима

Смерть
07.04.1865 ст.
"Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCF-FX9S : 9 March 2022), Феодот Онисимов Шкода, 1865.
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