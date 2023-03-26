Шкода Феодот/Федот Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 ст.
Дата смерти07.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Шкода Онисим Иоаннович
Мать: Шкода Ирина Жена Онисима
Смерть
07.04.1865 ст.
"Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCF-FX9S : 9 March 2022), Феодот Онисимов Шкода, 1865.