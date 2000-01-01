Агафья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Гришанин Матвей Пименов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Федосей Матвеев

Отец ребёнка: Гришанин Матвей Пименов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1862 ст.

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Гришанин Матвей Пименов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришанин Матвей Пименов

Смерть
Неизвестно
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