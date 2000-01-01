Агафья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Гришанин Матвей Пименов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Федосей Матвеев
Отец ребёнка: Гришанин Матвей Пименов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1862 ст.
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Гришанин Матвей Пименов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно