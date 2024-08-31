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Попов Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Анисия

Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Попов Ефим Стефанович

Мать ребёнка: Попова Анисия

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Попова (Попова) Таисия

Мать ребёнка: Попова Анисия

Рождение ребёнка
12.05.1911

Сын: Попов Николай Стефанович

Мать ребёнка: Попова Анисия

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
07.06.1915

Сын: Попов Семён

Мать ребёнка: Попова Анисия

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Смерть
Около 1917

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