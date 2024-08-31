Попов Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Анисия
Рождение ребёнка
15.04.1906
Мать ребёнка: Попова Анисия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Попова (Попова) Таисия
Мать ребёнка: Попова Анисия
Рождение ребёнка
12.05.1911
Мать ребёнка: Попова Анисия
Рождение ребёнка
07.06.1915
Сын: Попов Семён
Мать ребёнка: Попова Анисия
Смерть
Около 1917