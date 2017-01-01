Азарова (Дутченко) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Дутченко) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1967

Дочь: Кислинская Людмила Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
26.12.1986
Профсоюзный билет №51566202 Азарова Валентина Александровна 1936 года рождения вступила в профсоюз рабочих металлургической промышленности Профком Яковлевского СШСУ в 1953 году. Дата выдачи профсоюзн... Показать все
Работа или профессия
15.12.1987
Удостоверение №053753 Азаровой Валентине Александровне 1936 года рождения назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом о государственных пенсиях и п. 16б Положения о порядке назначения и выпл... Показать все
Награда
17.11.1988
Удостоверение к медали "ВЕТЕРАН ТРУДА" Азарова Валентина Александровна за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением Белгородского областного исполкома Совета ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
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