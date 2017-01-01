Азарова (Дутченко) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1936
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1967
Дочь: Кислинская Людмила Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
26.12.1986
Профсоюзный билет №51566202 Азарова Валентина Александровна 1936 года рождения вступила в профсоюз рабочих металлургической промышленности Профком Яковлевского СШСУ в 1953 году. Дата выдачи профсоюзн... Показать все
Работа или профессия
15.12.1987
Удостоверение №053753 Азаровой Валентине Александровне 1936 года рождения назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом о государственных пенсиях и п. 16б Положения о порядке назначения и выпл... Показать все
Награда
17.11.1988
Удостоверение к медали "ВЕТЕРАН ТРУДА" Азарова Валентина Александровна за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением Белгородского областного исполкома Совета ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2017