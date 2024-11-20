Марья Васильева
женский, родилась 1865, Ручкино, Антушевская волость, Белозерский уезд
Супруги
Даниил МамонтовНеизвестно г.р.
Дети
Агриппина Данилова27.06.1888 г.р.
Виктор Данилов21.11.1890 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Ручкино, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Мамонтов
Рождение ребёнка
27.06.1888
Дочь: Агриппина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов
Рождение ребёнка
21.11.1890
Сын: Виктор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Баклушина (Мамонтова) Александра Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов
деревня Мондомок Белозерский район Вологодской области
Рождение ребёнка
25.07.1894
Дочь: (Мамонтова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов
Рождение ребёнка
10.03.1897
Сын: Алексей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов
Рождение ребёнка
26.08.1898
Дочь: Кузнецова (Мамонтова) Наталья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов
Рождение ребёнка
02.07.1902
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Мамонтов