Марья Васильева 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Васильева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1865, Ручкино, Антушевская волость, Белозерский уезд

Супруги
Даниил МамонтовНеизвестно г.р.
Дети
Агриппина Данилова27.06.1888 г.р.
Виктор Данилов21.11.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ручкино, Антушевская волость, Белозерский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
27.06.1888

Дочь: Агриппина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
21.11.1890

Сын: Виктор Данилов

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Баклушина (Мамонтова) Александра Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

деревня Мондомок Белозерский район Вологодской области

Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: (Мамонтова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
10.03.1897

Сын: Алексей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
26.08.1898

Дочь: Кузнецова (Мамонтова) Наталья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
02.07.1902

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Мамонтов

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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