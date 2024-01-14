Игнатов Андрей
Место рожденияОдесса
Дата рождения18.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1967
Отец: Игнатов Георгий Саввич
Мать: Коновец (Голубева) Нина
Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.09.1984 по 1991
радиоинженер
Бракосочетание
27.12.2002
Рождение ребёнка
15.02.2005
Дочь: (Игнатова) Мария
Мать ребёнка: Игнатова (Калиниченко) Екатерина
Рождение ребёнка
02.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова (Калиниченко) Екатерина
Рождение ребёнка
10.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова (Калиниченко) Екатерина