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Игнатов Андрей

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

18.12.1967

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1967

Отец: Игнатов Георгий Саввич

Мать: Коновец (Голубева) Нина

Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.09.1984 по 1991
радиоинженер
Бракосочетание
27.12.2002

Жена: Игнатова (Калиниченко) Екатерина

Рождение ребёнка
15.02.2005

Дочь: (Игнатова) Мария

Мать ребёнка: Игнатова (Калиниченко) Екатерина

Рождение ребёнка
02.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова (Калиниченко) Екатерина

Рождение ребёнка
10.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова (Калиниченко) Екатерина

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