Хрисанфов Сын Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрисанф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсанов Михаил
Мать ребёнка: Хрисанфова (Кирсанова) Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирсанова) Авдотья
Мать ребёнка: Хрисанфова (Кирсанова) Дуня
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Хрисанфова (Кирсанова) Дуня
Смерть
Неизвестно