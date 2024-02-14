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Хрисанфов Сын Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрисанф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсанов Михаил

Мать ребёнка: Хрисанфова (Кирсанова) Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирсанова) Авдотья

Мать ребёнка: Хрисанфова (Кирсанова) Дуня

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кирсанов Василий Ильич

Мать ребёнка: Хрисанфова (Кирсанова) Дуня

Смерть
Неизвестно

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