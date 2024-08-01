Лупишко Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупишко Дмитрий
Отец ребёнка: Лупишко Павел
Рождение ребёнка
23.09.1851
Сын: Лупишко Иван
Отец ребёнка: Лупишко Павел
Рождение ребёнка
09.09.1854
Сын: Лупишко Иван
Отец ребёнка: Лупишко Павел
Рождение ребёнка
04.06.1860
Сын: Лупишко Митрофан
Отец ребёнка: Лупишко Павел
Рождение ребёнка
07.03.1863
Сын: Лупишко Кондрат
Отец ребёнка: Лупишко Павел
Рождение ребёнка
19.08.1865
Дочь: (Лупишко) Наталья
Отец ребёнка: Лупишко Павел
Смерть
Неизвестно