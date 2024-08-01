Лупишко Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупишко Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупишко Дмитрий

Отец ребёнка: Лупишко Павел

Рождение ребёнка
23.09.1851

Сын: Лупишко Иван

Отец ребёнка: Лупишко Павел

Рождение ребёнка
09.09.1854

Сын: Лупишко Иван

Отец ребёнка: Лупишко Павел

Рождение ребёнка
04.06.1860

Сын: Лупишко Митрофан

Отец ребёнка: Лупишко Павел

Рождение ребёнка
07.03.1863

Сын: Лупишко Кондрат

Отец ребёнка: Лупишко Павел

Рождение ребёнка
19.08.1865

Дочь: (Лупишко) Наталья

Отец ребёнка: Лупишко Павел

Смерть
Неизвестно

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