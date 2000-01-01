Сапогов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Сапогов Александр

Мать: Сапогова Анна

Смерть
1932
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