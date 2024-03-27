Шагида Биккеня Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Биккеня Муртазин
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хамзин Гибадулла
Отец ребёнка: Хамза Абдрахманов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Хамзин Гайнулла
Отец ребёнка: Хамза Абдрахманов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1853
Сын: Хамзин Гизатулла
Отец ребёнка: Хамза Абдрахманов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
06.09.1857
Сын: Хамзин Хамидулла
Отец ребёнка: Хамза Абдрахманов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно