Петухов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Караванова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Петухов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Татьяна Валентиновна

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