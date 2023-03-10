Актушин Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
14.02.1919
Дочь: (Актушин) Евгения Гаврииловна
Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно