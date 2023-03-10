Актушин Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Актушин Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
14.02.1919

Дочь: (Актушин) Евгения Гаврииловна

Мать ребёнка: Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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