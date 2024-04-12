Рябов Василий Никитович
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Рябов Никита Терентьев
Мать: Рябова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Рябова Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Рябова Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Настасья Васильева
Мать ребёнка: Рябова Агафья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Агафья Гаврилова
Смерть
После 1858 ст.