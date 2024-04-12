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Рябов Василий Никитович

Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Рябов Никита Терентьев

Мать: Рябова Мария Михайлова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Рябова Агафья Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Рябова Агафья Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Настасья Васильева

Мать ребёнка: Рябова Агафья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Агафья Гаврилова

Смерть
После 1858 ст.
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