Буряк Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1893

Дата смерти

21.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1916

Дочь: Буряк Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Буряк Семен Дмитриевич

Березанская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Буряк Федор Семенович

Отец ребёнка: Буряк Семен Дмитриевич

Березанская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.01.1922

Сын: Буряк Василий Семенович

Отец ребёнка: Буряк Семен Дмитриевич

Березанская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряк Семен Дмитриевич

Смерть
21.10.1946
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