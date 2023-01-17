Буряк Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1893
Дата смерти21.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1916
Дочь: Буряк Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Буряк Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Буряк Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1922
Отец ребёнка: Буряк Семен Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1946