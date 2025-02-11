Мирон Егоров 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Мирон Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Егор Петров1797 г.р.
Мать
Екатерина Сидорова1800 г.р.
Супруги
Дарья Герасимова1820 г.р.
Дети
Феоктиста Миронова1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Егор Петров

Мать: Екатерина Сидорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Герасимова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феоктиста Миронова

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Смерть
Неизвестно

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