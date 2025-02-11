Мирон Егоров
мужской, родился 1824, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕгор Петров1797 г.р.
МатьЕкатерина Сидорова1800 г.р.
Супруги
Дарья Герасимова1820 г.р.
Дети
Феоктиста Миронова1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Егор Петров
Мать: Екатерина Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Герасимова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феоктиста Миронова
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно