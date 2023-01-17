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Василий Иванович

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Место рождения

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иван Денисович

Мать: Екатерина Ивановна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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