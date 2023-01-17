Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иван Денисович
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно