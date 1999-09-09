Воробьёв Сергей Арсеньевич
Место рожденияАлферьево
Дата рождения01.07.1903
Дата смертиОколо 02.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903
Алферьево
Бракосочетание
25.11.1938
Рождение ребёнка
15.01.1939
Сын: Воробьёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна
Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
историк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Смерть
Около 02.02.1979
Kovrov, Vladimir Oblast Russian Federation