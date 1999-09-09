Воробьёв Сергей Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Сергей Арсеньевич

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Место рождения

Алферьево

Дата рождения

01.07.1903

Дата смерти

Около 02.02.1979

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903

Отец: Воробьёв Арсений Александров

Мать: Воробьёва Христина Матвеева

Алферьево
Бракосочетание
25.11.1938

Жена: Воробьёва Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1939

Сын: Воробьёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна

Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Рождение ребёнка
1940

Сын: Воробьёв Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
историк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Воробьёва Екатерина Ивановна

Смерть
Около 02.02.1979
Kovrov, Vladimir Oblast Russian Federation
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