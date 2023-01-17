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Суровцов Аркадий Аифалович

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Место рождения

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Суровцов Аифал Иринархович

Мать: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Призыв на военную службу
1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Октябрьский РВК г.Архангельск Воинское звание - красноармеец.
Военная награда
08.12.1944
Медаль Нахимова.
Военная служба
Неизвестно
Старший краснофлотец. Машинист СКР-75 4 ДСКР ОВР ГБ БВФл.
Смерть
Неизвестно
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