Суровцов Аркадий Аифалович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Призыв на военную службу
1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Октябрьский РВК г.Архангельск Воинское звание - красноармеец.
Военная награда
08.12.1944
Медаль Нахимова.
Военная служба
Неизвестно
Старший краснофлотец. Машинист СКР-75 4 ДСКР ОВР ГБ БВФл.
Смерть
Неизвестно