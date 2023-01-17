Крохта (Котельникова) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохта (Котельникова) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1985

Сын: Крохта Роман Викторович

Отец ребёнка: Крохта Виктор Иванович

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1989

Дочь: Гримова Диана Викторовна

Отец ребёнка: Крохта Виктор Иванович

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1998

Сын: Крохта Антон Викторович

Отец ребёнка: Крохта Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохта Виктор Иванович

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