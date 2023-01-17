Крохта (Котельникова) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1985
Отец ребёнка: Крохта Виктор Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1989
Дочь: Гримова Диана Викторовна
Отец ребёнка: Крохта Виктор Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1998
Отец ребёнка: Крохта Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно