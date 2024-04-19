Кандыбин Виссарион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кандыбин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Медведев (Кандыбина) Надежда
Мать ребёнка: Кандыбина (Толстова) Мария
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно