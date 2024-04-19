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Кандыбин Виссарион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кандыбин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандыбина (Толстова) Мария

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Медведев (Кандыбина) Надежда

Мать ребёнка: Кандыбина (Толстова) Мария

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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