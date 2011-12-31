Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна

Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1930

Дата смерти

31.12.2011

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930

Отец: Кучин Конон Петрович

Мать: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.12.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close