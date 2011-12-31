Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1930
Дата смерти31.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930
Отец: Кучин Конон Петрович
Мать: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.2011