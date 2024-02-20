Зубарев Александр
Место рожденияОрский уезд
Дата рождения1862
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Зубарев Афанасий Александрович
Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
Похороны
1943
д.Георгиевка Денисовский район Костанайская область Казахстан
В д.Георгиевка пришел с Урала.Работал кузнецом.Могила,в которой он захоронен известна.В деревни его называли Кузнецов.
Смерть
1943
д.Георгиевка Денисовский район кустанайская область Казахстан