Зубарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Александр

Место рождения

Орский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Орский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Зубарев Афанасий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
Похороны
1943
д.Георгиевка Денисовский район Костанайская область Казахстан
В д.Георгиевка пришел с Урала.Работал кузнецом.Могила,в которой он захоронен известна.В деревни его называли Кузнецов.
Смерть
1943
д.Георгиевка Денисовский район кустанайская область Казахстан
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