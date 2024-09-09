Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1866

Отец: Истомин Борис Савельевич

Мать: Елена Саввинова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Федор Фотиев

Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Мишин Иоаким Федорович

Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев

Рождение ребёнка
21.07.1896

Сын: Мишин Трофим Федорович

Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев

Рождение ребёнка
29.05.1899

Сын: Мишин Устин Федорович

Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев

Рождение ребёнка
21.08.1899

Сын: Мишин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев

Рождение ребёнка
13.11.1901

Дочь: (Мишина) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев

Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: (Мишина) Христина Федоровна

Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев

Смерть
Неизвестно

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