Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1866
Отец: Истомин Борис Савельевич
Мать: Елена Саввинова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Федор Фотиев
Рождение ребёнка
07.09.1887
Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев
Рождение ребёнка
21.07.1896
Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев
Рождение ребёнка
29.05.1899
Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев
Рождение ребёнка
21.08.1899
Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев
Рождение ребёнка
13.11.1901
Дочь: (Мишина) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: (Мишина) Христина Федоровна
Отец ребёнка: Мишин Федор Фотиев
Смерть
Неизвестно