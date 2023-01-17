Шумин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1906
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1974