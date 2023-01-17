Шумин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1906

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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