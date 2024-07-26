Вильданов Булат Радикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.2023
Дочь: Вильданова Хаят Булатовна
Мать ребёнка: Ибрагимова Регина Маратовна
Рождение ребёнка
02.04.2025
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Регина Маратовна
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