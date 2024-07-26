Вильданов Булат Радикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданов Булат Радикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вильданов Радик Мавлетханович

Мать: Вильданова Ильмира Зайтуновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Регина Маратовна

Рождение ребёнка
16.01.2023

Дочь: Вильданова Хаят Булатовна

Мать ребёнка: Ибрагимова Регина Маратовна

Рождение ребёнка
02.04.2025

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Регина Маратовна

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