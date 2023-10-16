Путилина (2 жена) Христинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутилина (2 жена) Христинья Николаевна

Путилина (2 жена) Христинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Григорий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Путилина) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Путилин Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Путилина) Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Путилин Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.