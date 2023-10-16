Путилина (2 жена) Христинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Путилина) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Путилин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Путилина) Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Путилин Григорий Антонович
Смерть
Неизвестно