Зуфар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуфар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1988

Сын: Ильназ

Мать ребёнка: Кадрия

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