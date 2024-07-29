Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1962
Сын: Сорокин Игорь Альбертович
Отец ребёнка: Сорокин Альберт Степанович
Рождение ребёнка
29.03.1973
Сын: Сорокин Аскольд Альбертович
Отец ребёнка: Сорокин Альберт Степанович
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно