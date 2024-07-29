Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Альберт Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1962

Сын: Сорокин Игорь Альбертович

Отец ребёнка: Сорокин Альберт Степанович

Рождение ребёнка
29.03.1973

Сын: Сорокин Аскольд Альбертович

Отец ребёнка: Сорокин Альберт Степанович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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