Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Место рождения

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Сибиряков Мухамеджан

Мать: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиряков Рафик Абдуллович

Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Рождение ребёнка
10.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Смерть
Неизвестно

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