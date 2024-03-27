Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Место рожденияс.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна
Рождение ребёнка
04.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна
Рождение ребёнка
10.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна
Рождение ребёнка
24.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна
Рождение ребёнка
16.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна
Смерть
Неизвестно