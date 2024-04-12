Володин Егор Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Володина Меланья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Володин (рекрут С 1830) Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Володина Меланья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Володина Меланья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Володина Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Меланья
Смерть
Неизвестно