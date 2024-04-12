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Володин Егор Варфоломеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Володин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Володина Меланья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Володин (рекрут С 1830) Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Володина Меланья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Володин Федор Егорович

Мать ребёнка: Володина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Володин Мартын Егорович

Мать ребёнка: Володина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Меланья

Смерть
Неизвестно
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